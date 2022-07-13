Эксперт назвал ошибку при прогнозе курса рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с торговым балансом является неучтенным фактором при прогнозе курса национальной валюты, заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"К примеру, погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях на прошлой неделе в рублях заставило биржевых игроков переводить средства из рублей в валюту, что стало причиной редкого ослабления рубля ниже 60 рублей за доллар на прошлой неделе", – сообщил он агентству "Прайм".
Среди стандартных факторов при прогнозе курса рубля аналитик назвал уровень процентных ставок, цены на нефть и динамику международного рынка Forex. При этом в связи с временной остановкой бюджетного правила на рубль практически не оказывает влияния цены на нефть, основную роль в формировании курса играет ситуация с торговым балансом, рост профицита по которому связан с падением импорта.
По словам Суверова, нестабильность курса национальной валюты и неточность прогнозов могут быть связаны с вербальными интервенциями официальных лиц, которые выступают за ослабление рубля. "Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов", – отметил эксперт.
Ранее экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах.
Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.
"Деньги 24": ослабление рубля на бирже
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