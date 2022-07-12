Песков прокомментировал укрепление рубля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, как в Кремле относятся к излишнему укреплению рубля.

"Это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", – передает РИА Новости его слова.

Он также подчеркнул, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, ведь это все закономерные цифровые показатели.

Ранее стало известно, что курс евро по отношению к рублю в ходе торгов 12 июля опустился ниже курса доллара, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:27 по московскому времени американская валюта прибавила 0,15% и стоила 58,98 рубля, в то время как европейская валюта находилась на отметке 58,88 рубля (-0,57%). Стоимость доллара на Мосбирже превысила стоимость евро на 10 копеек.

Еще до этого экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах.

Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.