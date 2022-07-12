Курс евро к рублю упал ниже курса доллара на Мосбирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро по отношению к рублю в ходе торгов опустился ниже курса доллара, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 10:27 по московскому времени американская валюта прибавила 0,15% и стоила 58,98 рубля, в то время как европейская валюта находилась на отметке 58,88 рубля (-0,57%). Стоимость доллара на Мосбирже превысила стоимость евро на 10 копеек.
К 10:35 по московскому времени доллар вырос на 0,17%, до 59 рублей, евро упал на 0,3%, до 59,5 рубля.
При этом пара евро-доллар на Forex Capital Markets находилась на уровне 1,0009.
Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года.
Курс европейской валюты к американской снизился до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. До этого показатель достигал 1,0096 доллара.
Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: