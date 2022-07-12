Курс евро к рублю упал ниже курса доллара на Мосбирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро по отношению к рублю в ходе торгов опустился ниже курса доллара, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:27 по московскому времени американская валюта прибавила 0,15% и стоила 58,98 рубля, в то время как европейская валюта находилась на отметке 58,88 рубля (-0,57%). Стоимость доллара на Мосбирже превысила стоимость евро на 10 копеек.

К 10:35 по московскому времени доллар вырос на 0,17%, до 59 рублей, евро упал на 0,3%, до 59,5 рубля.

При этом пара евро-доллар на Forex Capital Markets находилась на уровне 1,0009.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года.

Курс европейской валюты к американской снизился до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. До этого показатель достигал 1,0096 доллара.

