Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля.

По данным на 16:55, курс доллара потерял 1,59%, спустившись до 59,95 рубля. В 17:06 евро упал до 59,98 рубля, потеряв 3,8%.

К 17:10 американская валюта ускорила снижение до 2,22% и опустилась до 59,57 рубля. В то же время европейская валюта замедлила падение до 60,11 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. По состоянию на 13:14 курс европейской валюты к американской снизился до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Курс доллара к иене вырос со 136,08 до 137,07 иены.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.

Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

