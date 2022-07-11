Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

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Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:14 курс европейской валюты к американской снизился до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Минутами ранее показатель достигал 1,0096 доллара.

Курс доллара к иене вырос со 136,08 до 137,07 иены. Индекс доллара увеличился на 0,65%, до 107,7 пункта.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.

Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

