Евро к доллару опустился до уровня 20-летней давности

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Курс евро к доллару снизился до уровня 2002 года, следует из данных Forex Capital Markets.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс евро снизился на 1,1%, до отметки в 1,03 доллара. К 12:15 по московскому времени пара евро–доллар находилась на уровне 1,0317.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.

Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

