Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 11:20, доллар вырос на 5,16%, до 58, 09 рубля. Однако к 11:34 курс замедлился и опустился до 57, 85 рубля.
При этом евро по состоянию на 11:27 подорожало до 59,41 рубля. Такого показателя курс достиг впервые с 20 июня.
Накануне курс доллара превысил 56 рублей, курс евро – 58 рублей впервые с 21 июня. По состоянию на 10:05 по московскому времени американская валюта выросла на 3,52%, до 56,42 рубля, европейская – на 3,95%, до 58,77 рубля.
Ранее сооснователь компании "Золотой Инвест Клуб" Евгений Шимановский объяснил, почему ситуация на рынке золота в России меняется. Эксперт рассказал, что многие активы сейчас подешевели из-за того, что западные власти продолжают вести свою антироссийскую политику.
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