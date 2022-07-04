Курс доллара поднялся выше 56 рублей, евро – выше 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превысил 56 рублей, курс евро – 58 рублей впервые с 21 июня, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:05 по московскому времени американская валюта растет на 3,52%, до 56,42 рубля, европейская – на 3,95%, до 58,77 рубля.

В 10:00 по московскому времени курс доллара поднимался на 3,68%, до отметки в 56,5 рубля, евро находился на уровне 58,9 рубля (+4,17%).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила она.

Набиуллина также отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом. При управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.

