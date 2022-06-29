Решетников допустил закрытие некоторых предприятий при дальнейшем укреплении рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ряд предприятий может закрыться при сохранении в течение нескольких месяцев текущей ситуации на рынке, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на съезде РСПП.
"Я думаю, коллеги подтвердят, что рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности от правительства, от ЦБ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, я думаю, многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", – цитирует его ТАСС.
По словам Решетникова, состояние курса рубля является одной из основных тем в экономической политике России. В то же время министр усомнился в способности предлагаемой Минфином модели нового бюджетного правила решить возникшие из-за слишком крепкого курса рубля сложности.
Ранее Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики РФ. По его мнению, укрепляющийся рубль создает проблемы для экспортеров и импортеров России.
Вместе с тем глава Минфина отметил, что ситуация для большинства экспортеров сглаживается из-за высоких цен на их товары на мировом рынке. Однако такие благоприятные условия есть не у всех.
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