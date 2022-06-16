Первый вице-премьер РФ заявил о "переукреплении" рубля

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Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар", – заключил он.

Ранее Банк России принял решение о возврате к параметрам фондирования банков – участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП, которые действовали до 15 марта 2022 года.

В ЦБ напомнили, что в связи с резким увеличением ключевой ставки до 20% с 15 марта ставка кредитов для малого и среднего бизнеса была повышена до 9,5%.

Кроме того, на 1,5 процентного пункта будет снижена ставка фондирования для банков по кредитам, ранее выданным по более высокой ставке. Предельный размер ставки для конечных заемщиков в рамках программы стимулирования кредитования МСП будет установлен на уровне 12,5% – в размере ключевой ставки, увеличенной на 3 процентных пункта.

До этого Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам. Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.

