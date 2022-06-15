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Москва 24

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Экономика

15 июня, 19:59

Банк России изменит параметры механизма поддержки МСП

экономикафинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ принял решение об изменении параметров механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% Банк России принял решение о возврате к параметрам фондирования банков – участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП, <...> которые действовали до 15 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что в связи с резким увеличением ключевой ставки до 20% с 15 марта ставка кредитов для малого и среднего бизнеса была повышена до 9,5%.

"С 15 июля 2022 года в рамках основной программы Банк России будет предоставлять банкам кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта", – пояснили в ЦБ.

Кроме того, на 1,5 процентного пункта будет снижена ставка фондирования для банков по кредитам, ранее выданным по более высокой ставке. Предельный размер ставки для конечных заемщиков в рамках программы стимулирования кредитования МСП будет установлен на уровне 12,5% – в размере ключевой ставки, увеличенной на 3 процентных пункта.

"Также будут сняты ограничения на предоставление в рамках основной программы кредитов на пополнение оборотных средств, которые были введены в связи с запуском временной программы поддержки оборотного кредитования", – отмечается в материале.

Банки смогут продолжать кредитование на прежних условиях до 15 июня. На реализацию данных изменений ЦБ дополнительно выделит 100 миллиардов рублей.

"Параметры временной программы поддержки оборотного кредитования не изменяются", – заключили в Банке России.

Ранее Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам. Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

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