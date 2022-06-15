Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Укрепление рубля является вызовом для российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, укрепляющийся рубль создает проблемы для экспортеров и импортеров России.

Вместе с тем Решетников отметил, что ситуация для большинства экспортеров сглаживается из-за высоких цен на их товары на мировом рынке. Однако такие благоприятные условия есть не у всех, уточнил министр.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну сообщил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.

Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.

