Набиуллина рассказала, чем опасны попытки вернуть старый курс рубля

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Плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Она также отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом.
"В начале 2000-х годов реальный курс все равно рос. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс", – приводит слова Набиуллиной РБК.
Она добавила, что при управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.
Кроме того, управлять курсом России не позволяют накопления резервов и валютные ограничения. Набиуллина пояснила, что Москва не может хранить резервы в твердых валютах, так как они сразу попадают под арест, а в Банке России не станут "туда-сюда двигать " валютные ограничения.
"Я не думаю, что бизнес от этого будет счастлив, это непредсказуемые условия для бизнеса", – подчеркнула глава ЦБ.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ряд предприятий может закрыться при сохранении в течение несколько месяцев текущей ситуации на рынке. По его словам, состояние курса рубля является одной из основных тем в экономической политике России. В то же время Решетников усомнился в способности предлагаемой Минфином модели нового бюджетного правила решить возникшие из-за слишком крепкого курса рубля сложности.
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