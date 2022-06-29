Экономист рассказал о близости курса доллара ко дну

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 предположил, что курс доллара может максимально упасть до 50 рублей.
29 июня в начале торгов на Московской бирже американская валюта обвалилась ниже 51 рубля. Такой показатель наблюдается впервые с мая 2015 года. При этом курс евро упал к отметке ниже 53 рублей за единицу. Это произошло впервые с апреля 2015 года.
По словам Масленникова, американская валюта начнет укреплять свои позиции в июле. На ситуацию повлияет восстановление импорта, поскольку он требует расчета в долларах и евро. Благодаря этому произойдет и повышение курса американской валюты, отметил экономист.
"Полагаю, что первые движения уже будут в начале июля. До какого значения? Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60–65 рублей за доллар", – прогнозирует эксперт.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, каким должен быть комфортный курс рубля. По его словам, на фоне высоких процентных ставок и дефляции сегодня наблюдается чрезмерное укрепление российской национальной валюты. При этом промежуток от 70 до 80 рублей за доллар для отечественной промышленности был бы наиболее удобным вариантом.
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