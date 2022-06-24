Ряд крупных банков приостановил открытие счетов и вкладов в долларах и евро

Фото: depositphotos/Яна Дейнега

Ряд кредитных организаций из РФ приостановил открытие накопительных счетов и вкладов в американской и европейской валютах. О таком решении заявили Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, а также банки "Открытие" и "Тинькофф", сообщает газета "Известия".

В Совкомбанке уточнили, что открытие накопительных и депозитных счетов прекратили еще весной. Открыть накопительные счета и вклады также теперь не могут клиенты ПСБ. По информации Росбанка, открыть в их организации счет в валюте стало нельзя с 9 июня.

В "Открытии" заявили, что банк допускает открытие счетов лишь в нацвалюте в соответствии с соответствующим распоряжением. При этом валютные счета нельзя открыть с 15 июня. Приостановку валютных счетов также подтвердили в службе поддержки Райффайзенбанка.

В ВТБ, "Ак Барсе", МКБ и "УБРиР" в свою очередь рассказали, что депозитные и накопительные счета в валюте, в частности, американской и европейской, по-прежнему доступны клиентам.

Ранее стало известно, что ВТБ не планирует вводить комиссии по валютным счетам для клиентов. "Тинькофф Банк" же сообщил, что введет комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Однако Центробанк посчитал недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам. По данным ЦБ РФ, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права клиентов.