Россиянам разрешили зачислять на иностранные счета средства от продажи ценных бумаг

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Граждане РФ с 17 июня могут без ограничений зачислять на свои счета в зарубежных банках средства от продажи иностранных ценных бумаг. Об этом сообщает министерство финансов РФ.

"Принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами", – указано на сайте ведомства.

Отмечается, что в соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций резиденты также могут зачислять на свои иностранные счета средства, полученные в результате погашения ценных бумаг, которые хранятся за рубежом.

"Разрешение подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня", – уточнили в Минфине.

Ранее в министерстве финансов России назвали фейком сообщения о планах по усилению валютного контроля и заморозке валютных счетов без подтверждения источника дохода. В ведомстве подчеркнули, что осуществление контроля за валютными операциями не входит в его компетенцию.