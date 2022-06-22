Путин установил новый порядок выплат по еврооблигациям

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Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа И в рублях. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечены особенности работы с депозитариями из других государств, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.

Так, согласно указу, разрешается открывать на зарубежного депозитария без личного присутствия его представителя счет типа "И" в российской валюте. При этом он может быть открыт не на одного иностранного депозитария. Бенефициарами по таким счетам считаются владельцы российских евробондов.

Отмечается, что министерство финансов имеет право подписывать соглашения с центральным депозитарием, кредитными организациями РФ и другими лицами. Центральный депозитарий, в свою очередь, будет иметь перечень держателей евробондов и осуществлять выплаты в поставленные проспектами эмиссии облигаций сроки.

"Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию", – отмечается в указе.

Президент также дал поручение кабмину и Минфину в течение 10 дней определить кредитные организации для выплат по еврооблигациям в новом порядке. Также из указа российского лидера следует, что ведомства должны разобраться с технической стороной вопроса.

14 марта министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ведомстве отмечали, что обязательства по обслуживанию и погашению ценных бумаг РФ будут исполняться в срок и в полном объеме.

В апреле министерство финансов РФ впервые исполнило в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Данное решение приняли из-за отказа банка-агента за рубежом исполнить поручения в валюте.