Комитет по CDS признал неуплату РФ по евробондам из-за процентов на 1,9 млн долларов

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Регулирующий кредитно-дефолтные свопы комитет (CDS) признал неуплату России по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 году в связи с невыплаченными процентами на сумму 1,9 миллиона долларов, сообщается на сайте комитета.
"Событие неуплаты" признано 19 мая. Отмечается, что 4 апреля РФ необходимо было погасить выпуск долларовых еврооблигаций, часть из которых была выкуплена Минфином за национальную валюту у российских владельцев. Из-за запрета США на использование замороженных валютных резервов РФ планировалось провести расчеты с отсальными инвесторами в рублях.
Уточняется, что Минфин России по истечению 30-дневного льготного периода перечислил выплаты в американской валюте. Согласно условиям этого выпуска евробондов, проценты на основную сумму долга начисляются до ее погашения.
Так, России необходимо выплатить инвесторам дополнительные 1,9 миллиона долларов, невыплата данной суммы стала поводом для обращения к регулирующему кредитно-дефолтные свопы комитету.
По данным агентства Bloomberg, невыплата процентов может повлечь за собой срабатывание механизма выплат по договорам страхования, сумма которых составляет до 3,2 миллиарда долларов.
При этом агентство отмечает, что решение CDS не приведет к дефолту по евробондам РФ.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия в июне предложит инвесторам платежи по государственным долговым обязательствам в обход западной финансовой инфраструктуры.
По его словам, Россия будет защищать имидж надежного заемщика, выполняя все имеющиеся обязательства, несмотря на введенные санкции.
РФ совершила очередной платеж по своему внешнему долгу
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