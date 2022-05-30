РФ предложит июньские платежи по госдолгу в обход инфраструктуры Запада – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия в июне предложит инвесторам платежи по государственным долговым обязательствам в обход западной финансовой инфраструктуры, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся", – сказал он в эфире канала CGTN.

По словам Силуанова, Россия будет защищать имидж надежного заемщика, выполняя все имеющиеся обязательства, несмотря на введенные санкции.

Ранее Силуанов заявил, что Россия планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях. Он уточнил, что система расчетов будет аналогичной, только в обратном порядке. По словам министра, это позволит проводить платежи без задействования западной инфраструктуры.

25 мая Минфин Соединенных Штатов объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Силуанов назвал эту меру экзотической. По его словам, таким образом Запад прежде всего не дает своим инвесторам получать средства по вложениям в российские бумаги.