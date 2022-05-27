Силуанов назвал экзотической мерой отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал отказ Соединенных Штатов продлевать лицензию для оплаты государственного долга России экзотической мерой. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Это продолжение недружественных мер, которые западные страны принимают в отношении РФ. В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал", – отметил Силуанов.

Министр объяснил, что таким образом Запад прежде всего не дает своим инвесторам получать средства по вложениям в российские бумаги. При этом, как подчеркнул глава Минфина РФ, ранее подобных ситуаций не было.

25 мая Минфин США объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Министерство финансов РФ, в свою очередь, сообщило, что продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях на фоне ужесточения ограничений со стороны США. Теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД). При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.