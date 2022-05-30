Песков оценил возможность оплаты госдолга по схеме расчетов за газ в рублях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности проводить расчеты по госдолгу по схеме оплаты газа в рублях Минфину РФ.
"Но в целом практика, например, системы оплаты за газ (в рублях. – Прим. ред.) показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности?" – приводит слова представителя Кремля RT.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях. Он уточнил, что система расчетов будет аналогичной, только в обратном порядке.
По словам министра, это позволит проводить платежи без задействования западной инфраструктуры.
25 мая Минфин Соединенных Штатов объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Силуанов назвал эту меру экзотической. По его словам, таким образом Запад прежде всего не дает своим инвесторам получать средства по вложениям в российские бумаги.
Силуанов: РФ к июньской выплате по госдолгу готовит механизм выплаты в рублях
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