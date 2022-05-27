Запрет на вывоз капитала из РФ для иностранцев сохранится до снятия санкций

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Запрет на вывоз капитала из РФ для иностранных инвесторов, представляющих недружественные страны, сохранится до снятия санкций. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", – объяснил министр в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

По словам Силуанова, такой шаг стал ответом на действия против российского капитала, в том числе Центробанка и золотовалютных резервов страны.

Западные страны ввели санкции против России в связи со специальной военной операцией на Украине. В частности, страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро.