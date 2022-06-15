В Минфине РФ опровергли информацию о планах заморозить валютные счета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов России назвало фейком сообщения о планах по усилению валютного контроля и заморозке валютных счетов без подтверждения источника дохода. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

"Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств", – говорится в сообщении министерства.

Ранее Центробанк РФ заявил о недопустимом одностороннем установлении комиссий на обслуживание счетов и вкладов. По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.

До этого сообщалось, что с 23 июня "Тинькофф Банк" вводит комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно. О подобной комиссии также сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.

