Банки РФ начали вводить комиссии на обслуживание валютных счетов

Российские банки один за другим вводят комиссии на обслуживание валютных счетов.

Экономисты советуют владельцам валюты смириться с комиссией и не избавляться от долларов и евро прямо сейчас. Регулятор вряд ли позволит банкам задирать проценты до небес, а в сентябре заканчивается срок ограничений на снятие наличной валюты и тогда операции с ней станут свободней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.