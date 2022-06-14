Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
В круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, приняты меры по защите от ветра домов, транспортных, торговых и строительных объектов. К устранению скоплений воды привлечены силы Мосводостока. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса столицы.
Согласно прогнозам синоптиков, осадки продлятся до конца суток. Ожидается также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в городе при этом оценивается в 22 градуса.
Из-за грозы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в области – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.
О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.
Ливни и грозы обещают в Москве до конца 14 июня
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