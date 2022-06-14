Столичных водителей призвали к осторожности из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ГУ МЧС по Москве из-за неблагоприятных погодных условий рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин из-за ожидаемой непогоды, сообщается на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидаются гроза, кратковременный дождь. При грозе будет усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – заявили в министерстве.
Там посоветовали водителям избегать обгонов, перестроений, опережений на дорогах. Кроме того, автомобилистам необходимо быть предельно внимательными, так как гроза ухудшает видимость на дорогах.
Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Соответствующие рекомендации выпустили и в Дептрансе Москвы.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что во вторник, 14 июня, в столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.
В Москве предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в Подмосковье – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.
Москвичей предупредили о грозе во вторник, 14 июня
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