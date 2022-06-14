Москвичей предупредили о грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 14 июня, в столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

В Москве предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в Подмосковье – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.

Также в Подмосковье до 21:00 вторника действует предупреждение о пожарной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

Во вторник температура воздуха будет достигать 28 градусов. Со среды слегка похолодает. До конца недели прогнозируется 20...25 градусов.

