Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москвичам не следует долго находиться на солнце из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Там напомнили, что 10 июня в воздух в Москве прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается. Городские службы постоянно осуществляют мониторинг температуры и следят за состоянием дорожного полотна.
Отмечается, что с 21:00 до 06:00 сотрудники комплекса поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
Ранее сообщалось, что четверг, 9 июня, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, стал самым жарким днем в столице с начала года. Показатели температуры воздуха достигали уровня 27...28 градусов.
В предстоящие выходные в столице сохранится летняя погода, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12...17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.
Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары
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