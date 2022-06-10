Москвичам рассказали о погоде в пятницу

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В пятницу, 10 июня, в столичном регионе ожидается жаркая и умеренно солнечная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов, в Подмосковье – 23...28 градусов, что превысит климатическую норму на 5–6 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-западного направления с порывами до восьми метров в секунду.

"Существенных осадков не предвидится. <...> Геомагнитный фон 10 июня ожидается спокойный", – говорится в сообщении.

Четверг, 9 июня, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, стал самым жарким днем в столице с начала года. Показатели температуры воздуха достигали уровня 27...28 градусов. Городские службы в этой связи непрерывно мониторили температуру и состояние дорог.

В предстоящие выходные в столице сохранится летняя погода, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12...17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.

