Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в предстоящие выходные летняя погода устойчиво сохранит свои позиции. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьев Life".
По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.
Тишковец подчеркнул, что в городе установится комфортная температура, соответствующая макушке лета.
"Без каких-либо локальных дождей и гроз дело не обойдется, но это обязательный атрибут летнего сезона, на то оно и лето. Понятно, что при таком прогреве и испарении водяного пара, соответственно, все это будет переходить в отдельные башенки кучевых облаков", – рассказал синоптик.
Ранее Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 9 июня
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