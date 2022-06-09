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Москва 24

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Общество

10:38

Москвичам рассказали о погоде в выходные

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в предстоящие выходные летняя погода устойчиво сохранит свои позиции. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьев Life".

По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.

Тишковец подчеркнул, что в городе установится комфортная температура, соответствующая макушке лета.

"Без каких-либо локальных дождей и гроз дело не обойдется, но это обязательный атрибут летнего сезона, на то оно и лето. Понятно, что при таком прогреве и испарении водяного пара, соответственно, все это будет переходить в отдельные башенки кучевых облаков", – рассказал синоптик.

Ранее Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.

"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 9 июня

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