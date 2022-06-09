Метеоролог рассказал, какая температура летом вызывает климатический стресс

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Температурные показатели выше определенных значений могут вызывать климатический стресс и негативно сказываться на состоянии здоровья, предупредил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, речь идет о температуре выше +27 градусов. При этом, указал синоптик, это значение может варьироваться с учетом физиологических особенностей каждого человека.

Метеоролог отметил, что большинство территорий Европейской России в летний сезон находятся в зоне идеального климатического комфорта, а самый благоприятный месяц для отдыха – июль.

"Это где-то от +20 градусов в районе Петрозаводска до +25 градусов в низовьях Дона – средние показатели. Такие климатические показатели наилучшим образом подходят для нормального функционирования организма", – сказал синоптик в интервью радио Sputnik.

Ранее Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.

