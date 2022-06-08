Синоптик предупредил о сильных дождях с грозами в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозами, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Челябинской, Свердловской областях, Башкортостане ожидаются сильный дождь с грозой и градом, в Ленинградской, Калининградской областях и Карелии – ливневый дождь с грозой", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Крыму, по словам синоптика, пройдет сильный ливневый дождь с градом и грозой. В Волгоградской области и Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 23 метров в секунду.
Ранее Вильфанд рассказал, что прошедший май в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптика, особенно теплым минувший месяц был в регионах азиатской части страны.
Лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
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