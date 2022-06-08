Москвичам рассказали о погоде в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
В Москве в День России, который отмечается 12 июня, ожидается теплая погода, до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"12 июня вероятность дождя небольшая, температура останется такой же высокой, как накануне", – сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что 13 июня в столице, вероятно, пройдет кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов. По ее словам, такая погода соответствует климатической норме.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: