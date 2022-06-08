Москвичам рассказали о погоде в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В Москве в День России, который отмечается 12 июня, ожидается теплая погода, до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"12 июня вероятность дождя небольшая, температура останется такой же высокой, как накануне", – сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что 13 июня в столице, вероятно, пройдет кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов. По ее словам, такая погода соответствует климатической норме.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.

