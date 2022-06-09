Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В конце текущей недели и начале следующей в Москве прогнозируется по-июльски теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна – хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, воздух прогреется до 25–29 градусов. Он отметил, что благодаря теплой погоде в столичном регионе на следующей неделе будет открыт купальный сезон.

В четверг, 9 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. По данным портала "Метеоновости", температура воздуха в Москве составит +26...+28 градусов, в Подмосковье – +23...+28 градусов.

Ветер подует юго-западного направления с порывами до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температурные показатели выше +27 градусов могут вызывать климатический стресс и негативно сказываться на состоянии здоровья. При этом, указал синоптик, этот показатель может варьироваться с учетом физиологических особенностей каждого человека.

