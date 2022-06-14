Центробанк счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк считает недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.

Кроме того, офертой не является публикация банком изменений, когда согласием клиента считается отсутствие возражений. ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

Ранее сообщалось, что с 23 июня "Тинькофф Банк" вводит комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно. О подобной комиссии также сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.

