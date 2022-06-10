Набиуллина предупредила банки о мерах при нарушениях в работе с валютными счетами

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Центробанк РФ примет меры в случае нарушений банками при введении комиссий за обслуживание валютных счетов, сообщает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Касаясь вопроса счетов и разных переводов, по ее словам, необходимо тщательно проверять документы. Набиуллина уточнила, что кредитные организации принимали разные решения, поэтому с каждым банком предстоит разобраться отдельно.

"Если есть соответствующие нарушения, будем применять меры, которые в соответствии с нарушением имеем право применять", – отметила председатель Центробанка в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ может задействовать более жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Набиуллина уточнила, что на инфляции в стране сказываются внешние обстоятельства. Так, одним из основных рисков она назвала вероятное введение нефтяного эмбарго со стороны Европейского союза.

Председатель Центробанка добавила, что ожидания россиян по инфляции вернулись к значениям 2021 года. В связи с этим можно сказать, что ситуация нормализуется.

