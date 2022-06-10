Риски вторичных санкций в отношении РФ сохраняются – Набиуллина

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Риски вторичных санкций в отношении Российской Федерации в настоящее время сохраняются, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Сохраняются риски вторичных санкций", – заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

10 июня Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11. В регуляторе отметили более высокие темпы замедления инфляции и меньшие масштабы снижения экономической активности, чем ожидалось в апреле.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2022 году составит от 14 до 17%, в 2023 году она снизится до 5–7%, а в 2024 году составит 4%.

Дальнейшие решения относительно уровня ключевой ставки ЦБ РФ будет принимать исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.