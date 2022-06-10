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Москва 24

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Экономика

13:35

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11%.

В регуляторе отметили более высокие темпы замедления инфляции и меньшие масштабы снижения экономической активности, чем ожидалось в апреле. По последним данным, темпы прироста цен в мае и начале июня остаются низкими благодаря динамике обменного курса рубля, а также исчерпанию эффектов ажиотажного потребительского спроса.

Дальнейшие решения относительно уровня ключевой ставки ЦБ РФ будет принимать исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Банк России оценит на ближайших заседаниях.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2022 году составит от 14 до 17%, в 2023 году она снизится до 5–7%, а в 2024 году составит 4%.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян. 8 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%, а 26 мая – до 11%.

Владимир Путин назвал решения Центробанка обоснованными. Он добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации дополняются и решениями по линии правительства.

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