Экс-глава ЦБ предложил снизить предельную ставку по микрозаймам в 15 раз

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Максимальная процентная ставка по микрозаймам не должна превышать 25% годовых, заявил бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он напомнил, что сегодня Банк России устанавливает максимальный процент по займам в микрофинансовых организациях в 365% годовых. При этом, по мнению Дубинина, ставки более 300% следует воспринимать как грабеж, поскольку при полной закредитованности населения подобными займами может возникнуть чрезвычайно опасная ситуация.

"Население не сможет расплатиться с долгами. Нужно ограничить предельную ставку по микрозаймам. Оптимальное значение – 25% годовых. Это приемлемая нагрузка для заемщика", – сказал экс-председатель ЦБ.

Дубинин отметил, что бывшие сотрудники из иностранных компаний возьмут микрокредиты, притом что услуги МФО пользуются популярностью у малообеспеченных категорий граждан. По его мнению, снижение ставок способно укрепить мораторий на банкротство физических лиц.

Также Дубинин добавил, что полный запрет микрозаймов приведет к развитию черного рынка, поэтому такая радикальная мера не окажется эффективной.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

