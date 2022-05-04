Юрист рассказал, как быстрее погасить кредит

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России быстрее погасить кредит можно несколькими способами, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
По его словам, граждане могут воспользоваться рефинансированием, отсрочкой платежа, иском по оспариванию займа, кредитными каникулами или банкротством физлица.
"При этом отмечу, что банкротство физлица – процедура небыстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако ее бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными", – рассказал Соловьев в беседе с RT.
Юрист подчеркнул, что одним из наиболее действенных механизмов в настоящее время является рефинансирование. Также снизить или вовсе избавиться от своего долгового бремени можно с помощью подачи искового заявления об оспаривании условий самого договора займа.
Соловьев рекомендовал гражданам при взятии кредита оценить потребность в займе и свои возможности при его погашении.
Ранее сообщалось, что общее количество займов, выданных россиянам микрофинансовыми институтами (МФИ) в марте, составило 2,47 миллиона.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их число уменьшилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с февралем текущего года выдача микрофинансовых займов сократилась значительнее – на 4%.
"Специальный репортаж": микрокредитная спарта
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