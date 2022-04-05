Названы города России, где комфортнее всего взять обновленную льготную ипотеку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro подсчитали, как соотносятся средние зарплаты и стоимость квартиры по льготной ипотеке в российских городах. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным исследования, самым комфортным по обновленной льготной ипотеке будет кредит в Тюмени. Там ежемесячный платеж составит 56% среднего заработка. На втором месте расположился Челябинск, где платеж составит 79,4%, а третье место разделили Красноярск и Петербург, где показатель равен 80,6%,

В пятерку лидеров вошли Самара (85,9%) и Курган (86,8%).

Отмечается, что в Москве вся средняя зарплата пойдет на покрытие ежемесячного ипотечного платежа (99,9%).

В свою очередь, среднего заработка на платеж по программе будет сильно не хватать в Нижнем Новгороде (115,2%), Краснодаре (123,2%), Сочи (125,9%), Калининграде (115,8%), Севастополе (131%), Ялте (131,2%).

В качестве стоимости жилья для расчетов эксперты выбрали средний бюджет покупки квартиры. Уточняется, что апартаменты в исследовании не рассматривались. В Москве и Санкт-Петербурге в выборке участвовали новостройки массового сегмента (эконом- и комфорт-класс), в остальных городах – все сегменты жилья. Кроме того, первоначальный взнос рассчитывался как минимальная сумма (не менее 20%), необходимая для получения льготного ипотечного кредита под 12% годовых, с учетом лимитов по займам. За средние показатели зарплаты были взяты данные Росстата за IV квартал 2021 года.

Ранее сообщалось, что лидерами индекса кредитного благополучия по итогам прошлого года стали Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Сахалин и Ненецкий автономный округ. В первую десятку рейтинга также вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия. В конце списка расположились Приморский Край, Кабардино-Балкария, Липецкая, Тульская и Астраханская области.

В свою очередь, специалисты департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet выяснили, какие районы Москвы предлагают наиболее дорогое вторничное жилье из расчета на 1 квадратный метр. Лидером рейтинга оказались столичные Хамовники. Там средняя цена "квадрата" достигает 1,38 миллиона рублей.

На второй позиции располагается район Якиманка. За вторичное жилье в среднем просят 1,1 миллиона рублей за квадратный метр. Замыкает тройку Арбат – покупка может в среднем обойтись в 1,01 миллиона рублей.

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков ранее предостерег россиян от досрочного погашения ипотечного займа. Если же клиент уверен в необходимости данного шага, следует сокращать не срок выплат, а размер ежемесячного платежа.

