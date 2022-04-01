Риелторы назвали районы Москвы с самым дорогим вторичным жильем

Специалисты департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet выяснили, какие районы Москвы предлагают наиболее дорогое вторничное жилье из расчета на 1 квадратный метр. Об этом сообщает РБК.

Лидером рейтинга оказались столичные Хамовники. Там средняя цена "квадрата" достигает 1,38 миллиона рублей.

На второй позиции располагается район Якиманка. За вторичное жилье в среднем просят 1,1 миллиона рублей за квадратный метр. Замыкает тройку Арбат – покупка может в среднем обойтись в 1,01 миллиона рублей.

В топ-5 рейтинга Est-a-Tet входят только районы Центрального административного округа. Помимо уже упомянутых, к ним относятся Пресненский (895 тысяч) и Тверской (857 тысяч).

По оценкам специалистов компании, на вторичном рынке Старой Москвы насчитывается 30,7 тысячи лотов. В среднем цена 1 квадратного метра фиксируется на уровне 523,9 тысячи рублей.

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков ранее предостерег россиян от досрочного погашения ипотечного займа. Если же клиент уверен в необходимости данного шага, следует сокращать не срок выплат, а размер ежемесячного платежа.

