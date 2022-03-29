Порядка 90% иностранцев покинули элитное жилье в Москве – риелтор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риелторы сообщили о снижении спроса на аренду премиальных квартир в Москве со стороны иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По данным участников рынка, тенденция напрямую связана с приостановкой деятельности или уходом ряда иностранных компаний из России.

Директор отдела новостроек агентства Tweed Юлиана Гудович отметила, что в Москве жилье премиального класса арендовали порядка 10 тысяч иностранцев. Из них 90 процентов уже покинули Россию.

"Отток экспатов можно наблюдать в том числе по сокращению количества учеников в лицее при посольстве Франции в РФ. Еще в начале прошлого месяца их было около 1,2 тысячи, сейчас их 450, часть из них – граждане России", – добавила Гудович.

Одновременно с оттоком экспатов фиксируется повышенное предложение в области аренды элитных жилых помещений. По словам директора департамента продажи квартир Penny Lane Realty Андрея Садо, рост составил 50%.

Эксперт объяснил сложившуюся тенденцию тем, что ряд собственников столкнулись с проблемами в расчетах по сделкам с нерезидентами. Как следствие, часть владельцев жилья начали сдавать площади.

Ранее стало известно, что с 24 февраля стоимость аренды жилья в крупных городах России снизилась примерно на 5,5%.