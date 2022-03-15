Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В следующие полтора года цены на жилье в России могут упасть в среднем на 30–35% – до уровня 2020 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на старшего аналитика компании Esperio Антона Быкова.

По его словам, в скором времени значительно снизится спрос на недвижимость. Аналитик рассказал, что еще до снижения курса рубля граждане считали цены на жилье завышенными.

"Соцопросы в начале 2022 года показывали падение спроса из-за этого фактора и роста ипотечных ставок примерно на 30%. Теперь же спрос на квадратные метры к лету может упасть на 50 и 70%", – пояснил Быков.

По его мнению, в 2022–2023 годах цены будут падать одинаково на новостройки, вторичное, элитное и бюджетное жилье.

Ведущий эксперт сервиса BuyBuyHouse Марина Лашкевич считает, что для резкого падения спроса на вторичном рынке должны быть мощные факторы. Эксперт отметила, что вряд ли стоимость недвижимости на этом рынке снизится по стране более чем на 15%, а в Москве – более чем на 10%.

"Во многом спрос на недвижимость поддерживала ипотека с низкой процентной ставкой. Возможно, ставка рефинансирования ЦБ надолго не останется на уровне 20%, но в любом случае такой выгодной, как в 2020–2021 годах, она не будет в обозримом будущем. Учитывая, что более 80% покупателей на рынке недвижимости приобретают объекты при помощи ипотечного кредита, а средняя сумма кредита – более трех миллионов рублей, можно говорить, что уже очень скоро рынок столкнется с дефицитом спроса", – сказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома, в свою очередь, добавил, что сейчас решать жилищный вопрос стоит, если он больше не требует отлагательств. В противном же случае эксперт советовал взять паузу и осмотреться.

"Сохранение и даже рост цен на вторичном рынке возможен при условии резкого сокращения предложений на первичном рынке, отказа государства от разного рода льготных программ. Если же будут найдены механизмы, позволяющие продолжить строительство жилья и частично субсидировать ипотечное кредитование, то цены на вторичном рынке немного снизятся", – пояснил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

Ранее сообщалось, что в Москве резко увеличилось количество предложений сдачи жилья. За месяц количество объявлений выросло на 41%. Цена аренды однокомнатных квартир в столице снизилась на 0,8%, а двухкомнатных – на 1,5%. В начале февраля количество предложений составляло порядка 8,5 тысячи. При этом сейчас их число превысило 12 тысяч.

