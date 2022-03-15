В Москве резко увеличилось число предложений сдачи жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве резко увеличилось количество предложений сдачи жилья. Об этом информирует сервис аренды недвижимости ЦИАН в своем телеграм-канале.

За месяц количество объявлений выросло на 41%. Цена аренды однокомнатных квартир в столице снизилась на 0,8%, а двухкомнатных – на 1,5%.

В материале указано, что в начале февраля количество предложений составляло порядка 8,5 тысячи. При этом сейчас их число превысило 12 тысяч.

После 24 февраля количество объявлений о сдаче квартиры в Москве ежедневно возрастало на 530 лотов. После праздников прирост увеличился до 1 300 объектов.

Специалисты допускают, что увеличение числа сдаваемых квартир случилось из-за отъезда москвичей за рубеж. Кроме того, многие выставленные на продажу квартиры переориентировали на аренду.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве сохраняется высокий уровень интереса к инвестициям в недвижимость.

С начала 2022 года в городе выдали 82 разрешения на строительство. Речь идет о 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

До этого самый резкий скачок цен с 2014 года зафиксировали на рынке массовых новостроек в Москве.

За месяц стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт- и экономкласса поднялась на 20 тысяч рублей. Кроме того, все квартиры обновили исторические максимумы по средней стоимости.