В Москве зафиксирован исторический скачок цен на новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самый резкий скачок цен с 2014 года зафиксировали на рынке массовых новостроек в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании "Метриум".
Там напомнили, что Банк России объявил о решении с 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых. Таким образом в ЦБ надеются поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.
"В феврале зафиксирован самый резкий рост средней стоимости квадратного метра на рынке массовых новостроек Москвы. За месяц квадрат подорожал на 5% и достиг в цене 281 тысячи рублей", – говорится в сообщении.
За месяц стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт- и экономкласса поднялась на 20 тысяч рублей. Кроме того, все квартиры обновили исторические максимумы по средней стоимости.
В частности, отметку в 8 миллионов рублей перешагнули студии. За прошедший месяц подобные квартиры подорожали на 4,3% – до 8,2 миллиона рублей.
В свою очередь, однокомнатные квартиры выросли в цене в среднем до 11,6 миллиона рублей. За месяц их стоимость увеличилась на 5,6%.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 5,2%, до 16,3 миллиона рублей, а трехкомнатные – на 5,3%, до 21 миллиона.
"С одной стороны, мы наблюдали высокий спрос в течение месяца, который привел к сокращению в продаже наиболее доступных вариантов жилья. С другой стороны, многие застройщики поспешили отреагировать на девальвацию рубля в конце февраля резким ростом цен, связанным со всплеском инвестиционной активности на фоне нестабильности в экономике и политике", – рассказали в компании.
Специалисты отметили, что после резкого возрастания курса валют цены на жилье имеют свойство расти. В дальнейшем стоимость жилья стабилизируется.
"Исключением, пожалуй, стал только 2021 год, когда цены росли под влиянием иных факторов", – заключили в "Метриуме".
Ранее замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова поделилась мнением, что средняя стоимость аренды жилья останется примерно на прежнем уровне. Она объяснила, что значительных изменений цен в сторону повышения или понижения ожидать не стоит.
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