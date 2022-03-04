Москвичи начали отказываться от продажи жилья

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На фоне международной ситуации последних недель жители столицы начали отказываться от сделок по продаже жилья. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование агентства "НДВ Супермаркет Недвижимости".
Так, начиная с 24 февраля продажу вторичной недвижимости приостановили порядка 8% москвичей. По мнению аналитиков, продавцы квартир сейчас ждут стабилизации российской экономики.
Вместе с этим на 15% вырос спрос на малогабаритные квартиры стоимостью до 6 миллионов рублей. При этом покупатели более неоднородны сточки зрения своих действий, чем продавцы: например, часть отказывается от приобретения недвижимости из-за слишком высоких ставок по ипотеке, другие же, наоборот, спешат купить жилье. Среди последних преобладают те, кто уже получил одобрение по кредиту.
В "НДВ" полагают, что в 2022 году не произойдет снижения цен на недвижимость: многие продавцы попытаются компенсировать наценкой слабый рубль. Если же экономическая ситуация стабилизируется, а ипотечные ставки опустятся ниже 15%, то снижение может все же произойти, однако небольшое, заключили в агентстве.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев посоветовал россиянам в нынешних условиях воздержаться от покупки недвижимости из-за рисков недостроя и высоких ипотечных ставок. Также он отметил, что сэкономить на покупке квартиры на котловане при наличии нужной суммы не получится – сейчас деньги выгоднее положить на депозит.
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