Девелоперы за сутки изменили стоимость почти половины жилья в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девелоперы Московского региона в условиях повышения ключевой ставки до 20% массово меняют стоимость квартир в продаже. Об этом сообщает ТАСС.

Важным фактором также выступают удорожание ипотеки и ажиотажный спрос на недвижимость, как следует из исследования сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

"Только за последние сутки (с 1 по 2 марта) для 44% квартир и апартаментов Московского региона девелоперы изменили стоимость. За день до этого (1 марта) обновленные цены получили всего 20% лотов в продаже, а 28 февраля (в день повышения ключевой ставки) – 18%", – указано в материале.

Сообщается, что до повышения ключевой ставки цены ежедневно обновлялись для 5–6% квартир и апартаментов.

После удорожания ипотеки в России девелоперы активнее стали предлагать дисконты – так, 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена. Повышение зафиксировано для 7,2% лотов.

Активность покупателей вследствие данных мер увеличилась в 1,5–2 раза. В качестве меры реагирования девелоперы 2 марта предложили дисконт для 15,5% лотов, в то время как 28,5% выросли в цене.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что решение Владимира Путина о сохранении ставки по выданной ипотеке касается всех ипотечных кредитов.

Ситуация в экономической сфере РФ обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.