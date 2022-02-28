Путин поручил обеспечить сохранение ставок в кредитных договорах

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Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки до 20%. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%", – заявил представитель Кремля.
Во встрече принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В начале совещания Владимир Путин раскритиковал страны Запада за экономические санкции в отношении России, назвав их "империей лжи".
Банк России в понедельник, 28 февраля, повысил ключевую ставку до 20% (прежний показатель – 9,5%). Таким образом, зафиксирован новый исторический максимум. Также Минфин обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.
Ситуация в экономической сфере РФ обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
США, Канада и Еврокомиссия договорились отключить ряд российских банков от SWIFT
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