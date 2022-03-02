Песков сообщил, что льготные ставки по выданной ипотеке будут сохранены

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение Владимира Путина о сохранении ставки по выданной ипотеке касается всех ипотечных кредитов.

"Там не было дифференциации в решении", – цитирует Пескова ТАСС.

Также он утвердительно ответил на вопрос о сохранении льготной ставки по выданным займам.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики.

Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.

